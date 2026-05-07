LIVE Sonego-Buse 3-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il secondo set parte sul servizio peruviano
Al torneo ATP di Roma, il secondo set tra Sonego e Buse è iniziato con il servizio per il giocatore peruviano. Nel primo scambio, Buse ha tentato un dritto lungolinea che è andato lungo, lasciando il punteggio a 15-0. La partita prosegue con il servizio ancora in mano a Buse, che cerca di ottenere un vantaggio nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Esce per un pelo la risposta di dritto lungolinea di Buse. Seconda palla. 0-1 GAME BUSE. Inizia ad essere una macchina al servizio il peruviano che chiude con un’altra prima vincente. Sonego si lamenta con il giudice perchè secondo lui il primo servizio non è entrato. Il falco dice che la palla è dentro di un millimetro, si prosegue. 40-0 Prima esterna all’incrocio di Buse, ma l’azzurro fatica troppo in risposta. 30-0 Esce la risposta di rovescio del torinese. Seconda. 15-0 Spinge il peruviano, Sonego non controlla la difesa. Seconda palla ad inizio set per Buse. SECONDO SET 19.58 Primo set buono per Buse che sbaglia meno del suo avversario.🔗 Leggi su Oasport.it
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