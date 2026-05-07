LIVE Sonego-Buse 3-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il secondo set parte sul servizio peruviano

Al torneo ATP di Roma, il secondo set tra Sonego e Buse è iniziato con il servizio per il giocatore peruviano. Nel primo scambio, Buse ha tentato un dritto lungolinea che è andato lungo, lasciando il punteggio a 15-0. La partita prosegue con il servizio ancora in mano a Buse, che cerca di ottenere un vantaggio nel secondo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Esce per un pelo la risposta di dritto lungolinea di Buse. Seconda palla. 0-1 GAME BUSE. Inizia ad essere una macchina al servizio il peruviano che chiude con un’altra prima vincente. Sonego si lamenta con il giudice perchè secondo lui il primo servizio non è entrato. Il falco dice che la palla è dentro di un millimetro, si prosegue. 40-0 Prima esterna all’incrocio di Buse, ma l’azzurro fatica troppo in risposta. 30-0 Esce la risposta di rovescio del torinese. Seconda. 15-0 Spinge il peruviano, Sonego non controlla la difesa. Seconda palla ad inizio set per Buse. SECONDO SET 19.58 Primo set buono per Buse che sbaglia meno del suo avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 3-6 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il secondo set parte sul servizio peruviano Notizie correlate LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruviano. LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente che ci voleva, con la corda del peruviano che si è rotta: cambio racchetta per lui. 40-40 ... oasport.it Diretta Internazionali d’Italia 2026 | Sonego Buse streaming video tv: Paolini vince in rimonta! (7 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video tv: si gioca ancora per il primo turno Atp, a Roma occhi puntati su Matteo Berrettini. ilsussidiario.net Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook