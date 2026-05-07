LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-6 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | secondo parziale in equilibrio

Al torneo ATP di Roma, il match tra Maestrelli e Bautista Agut sta proseguendo con il secondo set in parità, dopo che il primo è stato vinto dallo spagnolo. Attualmente, il punteggio vede Bautista Agut avanti di un game nel secondo set, con un punteggio di 3-4. Durante lo scambio, si sono verificati alcuni punti chiave, tra cui un colpo lungo dell’italiano e un altro in rete dell’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il rovescio incrociato del nativo di Benlloc. 40-15 In rete il diritto lungolinea, giocato in difesa, dell’italiano. 30-15 Larga la volée di rovescio incrociato di Bautista Agut. 30-0 Diritto lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, dell’iberico. 15-0 In rete il rovescio lungolinea del toscano. Bautista Agut servirà con palle nuove. 4-3 Servizio esterno vincente, con la seconda, dell’italiano. A-40 Ace interno del numero 112 ATP. 40-40 Lungo il rovescio incrociato dell’azzurro. 40-30 Diritto lungolinea vincente di Maestrelli. 30-30 Rovescio lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del toscano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: secondo parziale in equilibrio Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: secondo parziale in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Volée di diritto lungolinea vincente, giocata in uscita dal servizio, del toscano. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Palla corta di diritto incrociato vincente, giocata in uscita dal servizio, di Maestrelli. 30-0 Rovescio ... oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com