LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-6 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | secondo parziale in equilibrio

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Maestrelli e Bautista Agut è in corso con il secondo set in equilibrio. Dopo aver perso il primo parziale 3-6, il giocatore italiano ha preso il servizio e si trova ora sul 3-2. Durante lo scambio, il toscano ha concluso con una volée di diritto lungolinea vincente, giocata in uscita dal servizio. La diretta continua con aggiornamenti sul punteggio e sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Volée di diritto lungolinea vincente, giocata in uscita dal servizio, del toscano. 40-30 Smash lungolinea vincente giocato al centro del campo dell’italiano. 30-30 In rete il diritto incrociato dello spagnolo. 15-30 Largo il diritto incrociato, steccato, del numero 112 ATP. 15-15 Rovescio lungolinea vincente, giocato in uscita dal servizio, del nativo di Pisa. 0-15 Schiaffo al volo di diritto incrociato vincente di Bautista Agut. 2-2 Servizio esterno vincente dell’iberico. 40-30 Ancora in rete il rovescio incrociato dell’italiano. 30-30 In rete il rovescio incrociato del toscano. 15-30 Palla corta di rovescio lungolinea vincente dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: secondo parziale in equilibrio Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: i giocatori si scaldanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Lo spagnolo ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Palla corta di diritto incrociato vincente, giocata in uscita dal servizio, di Maestrelli. 30-0 Rovescio ... oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com