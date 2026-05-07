LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro tiene il servizio

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Maestrelli e Bautista Agut, l’iberico ha vinto il primo set 6-3. Nel secondo, Bautista Agut ha ottenuto subito un break e si trova in vantaggio 1-0 con il servizio. Attualmente, il giocatore spagnolo ha vinto il primo punto del game con un servizio esterno vincente, mentre Maestrelli ha risposto con un diritto lungolinea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno vincente dell’iberico. 1-0 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Bautista Agut. A-40 Diritto incrociato vincente del numero 112 ATP. 40-40 Servizio esterno vincente del toscano. 30-40 Rovescio incrociato vincente del classe ’88. Palla break. 30-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente dello spagnolo. 30-15 Ace interno dell’azzurro. 15-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente di Maestrelli. 0-15 In rete il rovescio lungolinea giocato in uscita dal servizio del numero 112 ATP. Servirà Maestrelli in questo inizio di secondo set. 6-3 Volée di diritto lungolinea vincente dello spagnolo che si aggiudica il primo parziale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro tiene il servizio Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico è a un game dal primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Rovescio lungolinea vincente giocato di tocco, in recupero su una palla corta, vincente del classe 2002. oasport.it Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIn un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c'è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com