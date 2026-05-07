L’Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti, secondo fonti anonime di Axios. Si tratta di un memorandum d'intesa che, se firmato, potrebbe mettere fine alla guerra tra i due paesi. La proposta prevede che alcune questioni rimangano aperte, ma non sono stati forniti dettagli specifici. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle autorità coinvolte.

Secondo fonti anonime di Axios è un memorandum d'intesa che mette fine alla guerra ma rimanda i negoziati ai successivi 30 giorni Mercoledì l’Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti: se ne sa ancora poco, ma secondo fonti anonime sentite da vari giornali si tratta di un documento molto preliminare, che mette fine alla guerra ma posticipa il grosso dei negoziati ai successivi trenta giorni. L’Iran non ha ancora risposto ufficialmente: ha detto che l’avrebbe fatto entro 48 ore, quindi in teoria entro venerdì, e che l’avrebbe comunicato al Pakistan, il principale paese mediatore. Axios, il primo giornale a riportare la notizia, ha parlato di un memorandum d’intesa (quindi un accordo diplomatico non vincolante).🔗 Leggi su Ilpost.it

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