L’intuizione e il metodo a Palazzo Creberg mostra di Luigi Ravasio

Il 9 maggio a Bergamo, presso Palazzo Creberg, si aprirà la prima parte della mostra intitolata “L’intuizione e il metodo”, dedicata all’artista Luigi Ravasio. La rassegna, promossa dalla Fondazione Creberg, presenta un’ampia selezione delle opere realizzate dall’artista bergamasco, nato nel 1930 e scomparso nel 2018. La mostra si concentra sull’analisi del suo percorso creativo e sulle tecniche utilizzate nel corso degli anni.

Si inaugurerà il 9 maggio a Bergamo, a Palazzo Creberg, la prima sezione della mostra “L’intuizione e il metodo” dedicata da Fondazione Creberg all’artista Luigi Ravasio (Bergamo, 1930 – 2018). L’esposizione resterà aperta fino al 4 settembre 2026 e presenterà 40 dipinti e 6 bozzetti su carta, distribuiti tra il Salone Principale e il Loggiato. La presentazione è prevista per sabato 9 maggio, nel Salone Principale, con inizio alle ore 16.30 nel corso di una apertura straordinaria del Palazzo (dalle 16.00 alle 19.00). Con un concerto di “Ensemble Locatelli” offerto da Fondazione Creberg, sabato 23 maggio s’inaugurerà a Romano di Lombardia la...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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