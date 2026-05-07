Un nuovo prodotto per la cura dei capelli è stato lanciato da un marchio coreano, presentando la linea Lime Sunday. La collezione si concentra sulla leggerezza come elemento principale, offrendo una serie di prodotti dedicati alla cura capillare. La linea è stata introdotta di recente e si rivolge a chi cerca soluzioni leggere per i propri capelli. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui componenti o sulle formulazioni specifiche.

Lime Sunday – C’è una nuova parola chiave nella cura dei capelli: leggerezza. E la linea Lime Sunday di Anillo sembra interpretarla perfettamente, portando nel mondo haircare un’estetica sensoriale fatta di agrumi, texture impalpabili e rituali quotidiani pensati per il benessere del cuoio capelluto. Il concept: una domenica di freschezza. Come suggerisce il nome, Lime Sunday evoca un momento preciso: quella sensazione di pulito e relax tipica di una domenica mattina. La linea ruota attorno a ingredienti agrumati come lime, limone e mandarino, combinati con estratti botanici come tè verde, aloe e tea tree. Il risultato è una routine che punta meno sulla riparazione profonda e più su un effetto immediato di freschezza e leggerezza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Lime Sunday”: la nuova linea haircare del brand coreano Anillo

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