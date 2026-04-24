Il Milan continua a ridefinire i confini tra calcio e moda, dimostrando che il brand rossonero è ormai una vera e propria istituzione culturale capace di influenzare il lifestyle dei propri tifosi. L'ultima novità si chiama 'Sunday Stadium Crew', una capsule collection che non vuole essere solo "merchandising", ma un omaggio estetico al rituale sacro del matchday. A differenza delle classiche maglie da gioco, questa linea punta su un design minimale e versatili fit contemporanei. L'obiettivo è chiaro: permettere al tifoso di mostrare l'appartenenza rossonera in ogni momento della giornata, non solo sui gradoni di San Siro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan si mette l’abito della domenica: ecco la nuova capsule ‘Sunday Stadium Crew’

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