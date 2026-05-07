Un nuovo spazio per eventi si è aperto a Milano con l’inaugurazione dell’Unipol Dome, un’arena in grado di accogliere fino a 16.000 persone. Il primo artista a salire sul palco è stato un rocker noto per le sue esibizioni dal vivo, che ha tenuto un concerto con un grande pubblico presente. L’apertura dell’impianto ha attirato l’attenzione sulla possibilità di ospitare grandi manifestazioni nella città.

Allora ecco chiamato alle armi Luciano Ligabue, che non ha disatteso le aspettative: ha regalato un concerto fatto di musica vera - sì, ci sono anche quelli fatti di musica finta - e ha messo a dura prova il palazzetto dal punto di vista sismico (si scherza), visti i 16mila fan scatenati che hanno saltato dall’inizio alla fine dello show. Ma avevamo dubbi? No di certo. Se Ligabue è una certezza, un po’ meno lo è l’Unipol Dome, che ha grandi qualità, delle potenzialità inespresse e sicuramente qualche dettaglio da limare. Partiamo dalle note positive: è una struttura nuova che, grazie alla sua forma ovale, permette una visuale ottima da ogni settore, ricorda le grandi arene americane e ha dei seggiolini davvero comodi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ligabue inaugura l'Unipol Dome: Milano ha la sua arena, ma è promossa a metà

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