Libero Amleto | interpretazione sperimentale e innovativa della celebre tragedia shakespeariana

Domenica 10 maggio alle 18,30 si terrà a Santa Teresa Riva uno spettacolo teatrale intitolato “Libero Amleto”. L’evento fa parte della programmazione del Nuovo Teatro Val D’Agrò, diretto da Cettina Sciacca, e propone un’interpretazione della tragedia di Shakespeare in chiave sperimentale e innovativa. L’adattamento è stato realizzato in dialetto ragusano, offrendo una versione diversa rispetto alla rappresentazione tradizionale.

Prosegue a Santa Teresa Riva il cartellone del Nuovo Teatro Val D’Agrò diretto da Cettina Sciacca che domenica 10 maggio alle ore 18,30 porterà in scena “Libero Amleto”, interpretazione sperimentale e innovativa della celebre tragedia shakespeariana, adattata e tradotta in dialetto ragusano da.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Tragedia nello spettacolo: la figlia del celebre attore si è tolta la vita cosìUna notizia che arriva all’improvviso e che colpisce una famiglia legata a uno dei volti più iconici della televisione. Enrica Bonaccorti, a Roma i funerali della celebre conduttrice – La direttaCentinaia di persone sono accorse a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti, per i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un...