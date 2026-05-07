Lezioni di canto Laboratorio e concerto

Si svolgono un laboratorio e un concerto dedicati alla musica di Venezia, con la partecipazione di Sara Righetto e Ermanno Maria Signorelli. L’evento si concentra sull’approfondimento delle tecniche vocali e sulla interpretazione di brani legati alla tradizione musicale veneziana. Le attività sono rivolte a studenti e appassionati di canto, offrendo un’occasione per approfondire aspetti specifici del repertorio e della pratica musicale legata alla città.

Un laboratorio e un concerto dedicati alla musica di Venezia, con Sara Righetto e Ermanno Maria Signorelli (nella foto). Sabato 9 maggio, il teatro Quaranthana di Corazzano (San Miniato) ospiterà alle 17,30 un laboratorio di canto tradizionale, aperto a tutti, senza prerequisiti: "bastano la curiosità e la voglia di mettersi in gioco e cantare". Alle 21.15 il concerto “Venezia, quel tempo altro vive nel nostro tempo”, un dialogo sonoro tra epoche, in cui la voce di Sara Righetto, tra canto e parola, si intreccia con le trame sonore della chitarra e dei live electronics di Ermanno Maria Signorelli. Dal Seicento all’Ottocento, le voci di Venezia si fondono con il nostro presente, in un’unica materia sonora che respira, vive, si trasforma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni di canto. Laboratorio e concerto Saràbanda – laboratorio interculturale: LEZIONI/CONCERTO a scuola Notizie correlate La prevenzione in concerto, "In...Canto" in ricordo di Annamaria LombardiA distanza di un anno dalla prima edizione, è tornato l’appuntamento con l'evento di prevenzione tra fede, musica e parole, nato per onorare la... I Suonno d'ajere in concerto alla Fondazione Il Canto di VirgilioLa canzone classica partenopea torna a vivere sul palco della Fondazione Il Canto di Virgilio con il concerto dei Suonno d’ajere, la band che ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lezioni di canto. Laboratorio e concerto; Leggere crescendo - Laboratorio di lettura per la continuità tra Nido e Infanzia; Laboratorio teatrale Sguardi aperti; Fermiamo il Mondo, a Bordolano la scuola come laboratorio di creatività. Lezioni di canto. Laboratorio e concertoUn laboratorio e un concerto dedicati alla musica di Venezia, con Sara Righetto e Ermanno Maria Signorelli (nella foto). Sabato 9 maggio, il teatro Quaranthana di Corazzano (San Miniato) ospiterà alle ... lanazione.it Lezioni di canto per i pazienti dell’ospedale ’Bufalini’L'Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena ha avviato un progetto di canto logopedico per i pazienti che hanno subito una laringectomia totale. Attraverso il canto si ... ilrestodelcarlino.it Due giorni pied dans l’eau, letteralmente, in occasione dell’apertura del pop-up store di Bellagio del marchio americano fondato dai fratelli Marciano. Tra lezioni di pasta fatta a mano, camere con vista mozzafiato, cene in battello e gite in motoscafi d’epoca, ec x.com LE MERAVIGLIE | LEZIONI DI TIRO CON L'ARCO Sabato 9 maggio dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Campo di allenamento - Via Bravadorga (parcheggio ristorante SottOlio) Gratuito Prenotazione obbligatoria - 337 435 060 L'associazione Sport Cult - facebook.com facebook