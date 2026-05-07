L' estate 2026 a Numana è da applausi | tra gli ospiti Valeria Marini Gene Gnocchi Roberta Bruzzone e Andrea Pucci

L’estate 2026 a Numana si presenta con un programma ricco di eventi, tra spettacoli, concerti e incontri con personalità note del mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Tra gli ospiti annunciati ci sono Valeria Marini, Gene Gnocchi, Roberta Bruzzone e Andrea Pucci. La località marchigiana si prepara a ospitare un calendario di appuntamenti che coinvolge il pubblico in diverse occasioni di svago e intrattenimento.

NUMANA - Numana accende l’estate 2026 con un calendario ricco di spettacoli, musica, comicità e incontri con grandi protagonisti della cultura e della televisione italiana. Da Valeria Marini a Gene Gnocchi, passando per Roberta Bruzzone, Paolo Migone e Marcello Veneziani, la “Regina del Conero”.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Garlasco, Roberta Bruzzone interviene dopo gli ultimi sviluppi su Andrea SempioA distanza di anni, il delitto di Omicidio di Chiara Poggi continua a essere uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Leggi anche: Gene Gnocchi senza filtri a Cannobio: "Una crepa nel crepuscolo" tra risate e satira irriverente Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: GF Vip, l'ingresso di Valeria Marini: la reazione di Antonella Elia; Valeria Marini sta male, allarme al Grande Fratello Vip: Dobbiamo disinfettare tutto; Grande Fratello Vip, anticipazioni: con Valeria Marini cambia tutto, le leader contro Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Ingresso fuori programma: Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo | blue News. Grande Fratello Vip stasera 28 aprile: televoto eliminatorio a quattro, Valeria Marini nella Casa, Paola Caruso a rischio eliminazioneAnticipazioni Grande Fratello Vip 28 aprile 2026: televoto eliminatorio tra Mussolini, Berry, Ilardo e Caruso. Sondaggi: Mussolini al 42%, Caruso ultima al 7%. Valeria Marini nella Casa, battle di dan ... lifestyleblog.it Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini vomita: la causa del malessere | Video MediasetValeria Marini vomita al Grande Fratello Vip 2026: cosa è successo? Ilary Blasi cerca di fare chiarezza con Alessandra Mussolini. superguidatv.it Al GF Vip il gelo tra Valeria Marini e Antonella Elia ha radici lontane e ben precise. Dietro l’astio, una querela per diffamazione partita pochi mesi fa e mai davvero dimenticata: - facebook.com facebook