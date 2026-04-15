Gene Gnocchi senza filtri a Cannobio | Una crepa nel crepuscolo tra risate e satira irriverente

Sabato 18 aprile alle 21, il Teatro Nuovo di Cannobio ospiterà Gene Gnocchi con il suo spettacolo

Nuovo appuntamento con il teatro a Cannobio.Sabato 18 aprile, alle 21, al Teatro Nuovo arriva Gene Gnocchi con il suo "Una crepa nel crepuscolo". Con lui sul palco il chitarrista Diego Cassani.Biglietti da 18 a 25 euro, in vendita presso l'ufficio turistico di Cannobio.Lo spettacoloGene Gnocchi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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# "Una crepa nel crepuscolo": Gene Gnocchi in scena a Cannobio. ## Il 18 aprile al Teatro Nuovo uno spettacolo di comicità e satira irriverente. Sabato **18 aprile 2026**, alle ore **21:00**, Gene Gnocchi porterà in scena lo spettacolo **"Una crepa nel crepu facebook

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