Cina-Italia a Guizhou un torneo di calcio apre nuovi orizzonti negli scambi

A Guizhou si è svolto un torneo di calcio tra squadre provenienti dalla Cina e dall’Italia. L'evento ha visto la partecipazione di diverse squadre giovanili e amatoriali, con incontri che si sono svolti sul campo locale. La competizione ha avuto luogo nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e si è conclusa con la premiazione delle squadre partecipanti.

GUIYANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Quello che era nato per essere un torneo di calcio di base in una piccola contea della Cina sud-occidentale si è trasformato in un ponte tra la Cina e l’Italia, estendendosi oltre lo sport e promuovendo scambi culturali, relazioni personali e nuove prospettive di cooperazione. Per molti appassionati di calcio italiani, partecipare alla Village Super League in Cina ha segnato la loro prima visita nel Paese, offrendo non solo un’esperienza sportiva, ma anche una panoramica sulla vita locale e un punto di partenza per un coinvolgimento più profondo. Dal 20 al 22 marzo, oltre 20 membri della squadra di calcio... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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