L’elogio della dormeuse | il riposo asimettrico che rivoluziona gli spazi

Un nuovo modo di concepire gli spazi domestici si fa strada attraverso il rovesciamento delle tradizionali linee di arredamento. La dormeuse, con la sua forma asimmetrica e linea spezzata, propone un approccio diverso al riposo, invitando a un utilizzo più spontaneo e rilassato dei mobili. Questa tendenza si fa notare come una proposta che rompe gli schemi convenzionali e apre a modalità di vivere più libere e informali.

Life&People.it Seduce con una linea spezzata, elude le simmetrie e invita a una gestualità più fluida, più rilassata. La dormeuse, seduta che inneggia un’eco di boudoir parigini, si riappropria oggi di centralità, portando il proprio fascino nel soggiorno contemporaneo. Durante i mesi primaverili, carichi di giornate dilatate, si apre il momento ideale per questa metamorfosi: la zona giorno diviene così luogo dell’indulgenza privata, del tempo rubato. È proprio la sua componente ibrida, sospesa tra il letto e la seduta tradizionale, che accoglie il corpo in una postura orizzontale, a trasformare il daybed nel rifugio perfetto per leggere un libro, ascoltare un disco, cullati dalla brezza e dai pomeriggi lenti.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - L’elogio della dormeuse: il riposo asimettrico che rivoluziona gli spazi Notizie correlate Leggi anche: Quando la casa diventa il riflesso della tua anima: il viaggio verso gli spazi che sognavi "Piccolo sogno che si avvera": i bambini 'dell'Angolo tondo' giocano con gli anziani della casa di riposoIl progetto vede come protagonisti i bambini e le educatrici del servizio all’infanzia 0-3 anni “Angolo Tondo” e gli ospiti della Casa residenza...