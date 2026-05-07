L’elogio della dormeuse | il riposo asimettrico che rivoluziona gli spazi

Da lifeandpeople.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modo di concepire gli spazi domestici si fa strada attraverso il rovesciamento delle tradizionali linee di arredamento. La dormeuse, con la sua forma asimmetrica e linea spezzata, propone un approccio diverso al riposo, invitando a un utilizzo più spontaneo e rilassato dei mobili. Questa tendenza si fa notare come una proposta che rompe gli schemi convenzionali e apre a modalità di vivere più libere e informali.

Life&People.it Seduce con una linea spezzata, elude le simmetrie e invita a una gestualità più fluida, più rilassata. La dormeuse, seduta che inneggia un’eco di boudoir parigini, si riappropria oggi di centralità, portando il proprio fascino nel soggiorno contemporaneo. Durante i mesi primaverili, carichi di giornate dilatate, si apre il momento ideale per questa metamorfosi: la zona giorno diviene così luogo dell’indulgenza privata, del tempo rubato. È proprio la sua componente ibrida, sospesa tra il letto e la seduta tradizionale, che accoglie il corpo in una postura orizzontale, a trasformare il daybed nel rifugio perfetto per leggere un libro, ascoltare un disco, cullati dalla brezza e dai pomeriggi lenti.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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© Lifeandpeople.it - L’elogio della dormeuse: il riposo asimettrico che rivoluziona gli spazi

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