Chiesa diventa un caso Dietro ai problemi dell' attaccante che ha lasciato il ritiro azzurro

La vicenda dell’attaccante che ha lasciato il ritiro azzurro sta attirando l’attenzione. Il Liverpool non ha fornito dettagli sulle ragioni della sua partenza, né ha comunicato ufficialmente le motivazioni. La notizia ha suscitato domande sulla situazione personale del giocatore, mentre la Federazione non ha rilasciato dichiarazioni specifiche sulla vicenda. La situazione resta ancora poco chiara e al momento senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

“Le teste dei giocatori non sono tutte uguali”. È stato volutamente poco chiaro, Gennaro Gattuso, nel spiegare il perché Federico Chiesa si sia presentato a Coverciano per rispondere alla chiamata dell’Italia in vista dello spareggio Mondiale e poi sia tornato a casa, d’accordo con i medici e con ct. Niente più di un comunicato scarno della federazione sulla situazione, rilanciato anche dal Liverpool. Niente più delle spiegazioni volutamente vaghe del ct, che preferisce inevitabilmente pensare a chi ha e alla partita di giovedì con l’Irlanda del Nord, la prima delle due che, potenzialmente, riporteranno la Nazionale al Mondiale. È la missione di Gattuso, l’unica che conta in questo momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiesa diventa un caso. Dietro ai problemi dell'attaccante che ha lasciato il ritiro azzurro Articoli correlati Chiesa lascia il ritiro della Nazionale per problemi fisici: “È stato ritenuto non disponibile”L’entusiasmo per il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale è durato praticamente tre giorni. Italia, colpo di scena: Chiesa lascia il ritiro! Addio ai playoff: ecco chi ha scelto Gattuso al suo postoGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania... Altri aggiornamenti su Chiesa diventa Temi più discussi: Due uffici che mancano alla Chiesa; Ponte Mammolo, dove la Tiburtina diventa quartiere; Quando la famiglia diventa una risorsa per la comunità; Omelia di Mons. Sabino Iannuzzi durante la Santa Messa per la Dedicazione della nuova Chiesa di San Leopoldo Mandic in Massafra. Il tempio di Minerva che diventava chiesa: ecco un caso esemplareDibattiamo ancora dei templi che cambiano. Chi è sconvolto per il ripristino della destinazione d’uso di Santa Sofia di Istambul a moschea? Io no. Questo era il senso della precedente uscita della ... ilrestodelcarlino.it ll vescovo a scuola diventa un caso, esplode la polemica dei genitori: Sia tutelata la laicitàUrbania, 29 gennaio 2026 – Esperto esterno di problematiche giovanili o vescovo della Chiesa Cattolica? A Urbania si dibatte su quale sia stato il ruolo del vescovo della diocesi di ... ilrestodelcarlino.it Il giorno in cui la vostra storia diventa ufficiale. La chiesa alle spalle. L’eleganza che si sente ancora prima di vedersi. Un matrimonio così è una scelta importante. E le immagini devono esserlo altrettanto. Seguo personalmente ogni coppia dall’incontro inizial - facebook.com facebook