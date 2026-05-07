Sabato sera alle 20:45 si gioca la partita tra Lecce e Juventus, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote disponibili. La Juventus, reduce da una sconfitta contro il Verona, cerca punti importanti in trasferta per migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si preannuncia equilibrata, con poche possibilità di molte reti, considerando le statistiche recenti delle due squadre.

La Juventus fa visita al Lecce nel prossimo turno di campionato e non può davvero sbagliare dopo aver sprecato l’occasione con il Verona già retrocessione. I bianconeri sono ancora al quarto posto ma ora solo a +1 sulla Roma di Gasperini che si è rifatta sotto molto seriamente. La squadra di mister Luciano Spalletti ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Juventus (sabato 09 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Difficile vedere tante reti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Lecce-Juventus (sabato 09 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Difficile vedere tante retiLa Juventus fa visita al Lecce nel prossimo turno di campionato e non può davvero sbagliare dopo aver sprecato l’occasione con il Verona già...

Lecce-Juventus (sabato 09 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus fa visita al Lecce nel prossimo turno di campionato e non può davvero sbagliare dopo aver sprecato l’occasione con il Verona già...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Lecce-Juventus; Lecce – Juventus: info biglietteria; Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.

LIVE Alle 20.45 Lecce-Juve: Di Fra conferma Cheddira, Spalletti sceglie Koop e VlahovicLa gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport ... gazzetta.it

Serie A 2025-26 (36° turno) Lecce-Juventus: presentazione e formazioni ufficialiGrande attesa per Lecce–Juventus, in programma sabato 9 maggio alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare, in una sfida del 36° turno di Serie A che intreccia obiettivi diversi ma ugualmente pesanti. datasport.it

OFFICIAL: Juventus starting XI to face Lecce. x.com

[MilanVibes] Asse Milano/Lecce. Milano sta monitorando Thiago Gabriel per la difesa (vogliono aggiungere 2 difensori in estate), stanno valutando il futuro di Camarda e potenzialmente prestare Warren Bondo (se evitano la retrocessione) reddit