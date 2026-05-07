Sabato 9 maggio 2026 alle 20:45, il match tra Lecce e Juventus si svolgerà nel campionato di calcio italiano. La Juventus, reduce da una sconfitta contro il Verona, cerca punti importanti per mantenere le proprie posizioni. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote scommesse indicano una partita con poche reti previste. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi e senza grandi assalti offensivi previsti.

La Juventus fa visita al Lecce nel prossimo turno di campionato e non può davvero sbagliare dopo aver sprecato l’occasione con il Verona già retrocessione. I bianconeri sono ancora al quarto posto ma ora solo a +1 sulla Roma di Gasperini che si è rifatta sotto molto seriamente. La squadra di mister Luciano Spalletti ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Juventus (sabato 09 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Difficile vedere tante reti

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