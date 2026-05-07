Le rovine sono accessibili, gli aeroporti sono operativi e i negozi sono aperti. Nonostante ciò, molte persone scelgono di annullare i propri viaggi nella regione, influenzate dalla percezione di instabilità. In particolare, Petra e Jerash sono visitabili, e la Giordania si trova a una distanza significativa dal fronte del conflitto. La situazione generale resta stabile dal punto di vista logistico e turistico.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Petra, 7 mag. (askanews) – Petra è aperta, Jerash è aperta, la Giordania è molto lontana dal fronte della guerra. Eppure i turisti rinunciano. Dal 7 ottobre 2025 il settore vive tra crolli e timide riprese; con la guerra in Iran, iniziata a fine febbraio, è arrivata una nuova frenata. A Petra gli ingressi di marzo e aprile sono scesi a 28-30mila visitatori, contro i 112mila dei primi due mesi dell’anno. “Quello che vediamo in questi giorni – dice questo negoziante di souvenir – è qualcosa di anomalo: molte attività nel sito hanno chiuso, alberghi, negozi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le rovine sono accessibili, gli aeroporti funzionano, i negozi sono aperti. Ma per chi prenota la percezione di una regione instabile basta a cancellare il viaggio

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