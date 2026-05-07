La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, nota come La Biennale di Venezia, è stata inaugurata ieri, con l’apertura al pubblico prevista per il 9 maggio. Tra le opere in mostra figurano quelle di Lotus L. Kang esposte al Padiglione Bvlgari, e le installazioni di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda presso la Biblioteca Nazionale Marciana. Da sabato, i visitatori potranno toccare e vivere direttamente le creazioni esposte.

L a 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia è stata inaugurata ufficialmente ieri, in vista dell’apertura al pubblico il prossimo 9 maggio. Quest’edizione, per la prima volta, vedrà la maison Bulgari nel ruolo di Partner Esclusivo di Biennale Arte Venezia, ruolo che sarà rinnovato per tre edizioni fino al 2030. Biennale Arte 2026, apre il padiglione della Russia, tra fiori e performance X Leggi anche › Al lavoro con. Cecilia Canziani, curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 Bulgari e la Biennale Arte 2026. Questo impegno, che sottolinea e rafforza il legame della maison con l’arte la creatività come espressione di libertà, si realizzerà immediatamente con due momenti speciali: da una parte il progetto di Lotus L.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le opere di Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale Marciana. E da sabato tutti potranno toccarle e viverle

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