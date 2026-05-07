Le notizie più importanti di oggi 7 maggio 2026 a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo degli eventi più significativi di oggi, 7 maggio 2026, a Latina e nella provincia. In questa giornata si sono verificati diversi avvenimenti che hanno coinvolto il territorio pontino, offrendo un quadro delle principali situazioni e sviluppi nel corso del giovedì. Di seguito vengono riassunti i fatti più rilevanti accaduti in questa zona.

Uno sguardo a cosa è accaduto oggi a Latina e nel resto della provincia: ecco il riepilogo di questo giovedì 7 maggio attraverso il racconto dei fatti principali del territorio pontino.- Entra in casa della ex, le punta un coltello alla gola e tenta di lanciarla dalla finestra. La tragedia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Lunedì da Leoni del 04 maggio 2026 - Potenza: una settimana e saranno Playoff

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