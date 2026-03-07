Le Nike Air Max 95 Zip Phantom sono le sneaker più facili da indossare di sempre

Le Nike Air Max 95 Zip “Phantom” sono tra le scarpe più semplici da mettere, grazie al loro sistema di chiusura con zip che sostituisce i lacci. Sono realizzate con materiali leggeri e presentano un design versatile, adatto a diversi stili. La loro facilità di utilizzo le rende una scelta pratica per chi cerca comodità senza rinunciare all’aspetto estetico.

Le Nike Air Max 95 Zip “Phantom” sono perfette per chi è stufo di perdere tempo ad allacciarsi le scarpe prima di uscire di casa. Può sembrare un dettaglio marginale, quasi un capriccio estetico, ma quando un modello storico decide di rinunciare ai lacci per adottare una cerniera frontale, non siamo davanti a un semplice restyling: è una piccola rivoluzione funzionale. Un gesto che trasforma queste sneaker nelle calzature più rapide da indossare e da sfilare che la linea Air Max abbia visto negli ultimi anni. L’idea della zip non è del tutto inedita nell’universo Air Max, ma applicata alle 95 assume un significato speciale. Le Air Max 95, progettate da Sergio Lozano nel 1995, sono nate come un atto di rottura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Le Air Max 95 Zip Phantom sono la versione più raffinata e minimalista di questo iconico modello NikeLe Air Max 95 Zip Phantom arrivano in un momento particolare del ciclo di vita di questo storico modello Nike: quello in cui un’icona non ha più...

