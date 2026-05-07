le maglie erano poche e il becca le regalava

A Turbigo, pochi giorni fa, un testimone ha riferito di come le maglie fossero scarse e di come un responsabile le donasse ai ragazzi. La conversazione, riportata con tono diretto, rivela una preoccupazione sulla disponibilità di abbigliamento e il tentativo di gestire la situazione. Il soggetto coinvolto si rivolgeva a un altro individuo, chiamato Becca, ricordando di avergli parlato della scarsità di maglie e di averne richiesto attenzione.

TURBIGO (Milano) "Ragazzi, le maglie: ne abbiamo poche. Lo dicevo anche al Becca". Camillo Cedrati lo ripeteva con il tono a metà tra la raccomandazione di un buon padre di famiglia e quello di un “amministratore“ chiamato a far quadrare i conti. "Non è mica come adesso", racconta ripensando ai suoi 21 anni trascorsi in orbita Inter. Ventuno "come i nostri scudetti" puntualizza con orgoglio nella sua casa di Turbigo, nel Milanese, tra locali ricchi di foto e ricordi. Dal 1974 al 1995, ere segnate dalle presidenze Fraizzoli e Pellegrini, è stato dirigente accompagnatore degli allenatori che si sono seduti su una delle panchine più calde. Evaristo Beccalossi arrivò all’ Inter dal Brescia nel 1978.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Spillo dopo l’addio dell’amico Becca - facebook.com facebook

«Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto», diceva il grande Becca in un famoso spot. Che dispiacere, e quanta nostalgia per quel calcio artigianale e romantico, che continua a mancarci sempre di più Fai buon viaggio, grande Evaristo e grazie #EvaristoB x.com