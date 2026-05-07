Gransino Casino ha annunciato di aver stretto un accord esclusivo con il fornitore First Access Games per offrire ai giocatori in Belgio accesso a giochi in anteprima. L’intesa permette alla piattaforma di proporre titoli non ancora disponibili su altri siti. La partnership riguarda esclusivamente il mercato belga e mira a offrire contenuti innovativi ai propri utenti. L’annuncio è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale del casinò.

di calabro Gransino Casino effectue un coup de maître pour ses joueurs en Belgique. La plateforme a signé un partenariat exclusif avec le fournisseur First Access Games. Ce deal offre à Gransino un accès en avant-première à une sélection de jeux. Concrètement, le casino mettra à disposition des titres inédits avant tous ses concurrents. Pour sa communauté, c’est l’assurance d’une expérience de jeu unique, régulièrement renouvelée. Cette initiative démontre que la marque parie sur l’innovation pour fidéliser ses membres et affirmer sa position sur le marché belge régulé. Focus sur la qualité supérieure et l’innovation des nouveaux titres. Les jeux inclus dans cet accord sont tout sauf quelconques.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Le casino Gransino décroche un accord exclusif pour des jeux en avant-première en Belgique

Notizie correlate

Leggi anche: Blue en Santiago