Il progetto “Blue en Santiago” nasce dall’esperienza di due gruppi musicali, tra cui l’Orchestra diapa_Sòn e la Mambo Puente, con l’obiettivo di unire il son cubano tradizionale al jazz. La causa di questa creazione risiede nella volontà di sperimentare nuove sonorità e coinvolgere il pubblico con improvvisazioni e ritmi energici. Il sestetto si prepara a esibirsi in diversi locali, portando un mix unico di culture musicali.

Dalle esperienze dell'Orchestra diapaSòn e della Mambo Puente nasce il progetto "Blue en Santiago", Sestetto di Son Cubano tradizionale con il vizio del jazz. Da Matamoros al Conjunto Rumbavana a Son 14, il sestetto Blue en Santiago propone un repertorio dei classici del Son Cubano, che invitano il pubblico a ballare e a cantare insieme. Il gruppo che si è già più volte esibito al Pentalfa Club, è caratterizzato da una forte energia che spinge il pubblico a ballare! Ogni spettacolo si trasforma infatti in una vera e propria festa cubana con i suoi ritmi travolgenti, le melodie scandite dalla tromba e le percussioni sempre presenti.

Blue en Santiago - mix

