Sabato 18 aprile 2026 alle 18:00 si gioca la partita tra Napoli e Lazio. Il Napoli cerca di mantenere vivo il vantaggio in classifica, mentre la Lazio, allenata dall’ex tecnico, arriva alla sfida con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le strategie dei due allenatori per questa sfida valida per il campionato.

Il Napoli proverà a tener viva la lotta scudetto più a lungo possibile e non può dunque commettere un altro passo falso nel turno casalingo contro la Lazio dell’ex Sarri. I partenopei, reduci dal pari sul campo del Parma, devono comunque consolidare il loro posto tra le prime quattro, e cercano anche il settimo risultato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Lazio (sabato 18 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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