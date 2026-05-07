Lazio-Inter ampio turnover per Chivu Ma torna Lautaro dall’inizio

In vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio, le squadre si sono affrontate nel turno di campionato all'Olimpico. L'Inter ha effettuato un ampio turnover, mentre Lautaro Martinez è tornato dall’inizio. La partita si è disputata dopodomani, portando in campo formazioni cambiate rispetto alle ultime uscite, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’appuntamento successivo.

Milano, 7 maggio 2026 – Le prove generali della finale di Coppa Italia, in programma per Lazio e Inter mercoledì 13 maggio alle 21, arriveranno dopodomani in campionato all'Olimpico, nella stessa sede dell'appuntamento successivo. I nerazzurri (sabato alle 18 col lutto al braccio per la morte di Evaristo Beccalossi, di cui oggi a Brescia sono previsti i funerali) hanno appena vinto lo scudett o, un traguardo raggiunto che permette a Chivu di pensare a un ampio turnover. Tra i titolarissimi, solo Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez dovrebbero essere tra in campo dal 1', essendo entrambi reduci da infortuni recenti. Per l'argentino sarebbe la prima gara nella formazione iniziale dal 5 aprile scorso, giorno di Inter-Roma, mentre il difensore ha già giocato oltre un'ora contro gli emiliani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lazio-Inter, ampio turnover per Chivu. Ma torna Lautaro dall’inizio Notizie correlate Pagelle Como Inter, come i quotidiani giudicano Chivu: ampio turnover per il mister in semifinale di CoppaCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. Chivu sottovaluta il Bodo? Ampio turnover, cambia mezza squadraArrivano da Sky Sport le ultime indicazioni sulle scelte di Cristian Chivu in vista dell’andata dei playoff di Champions League contro il Bodø/Glimt. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chivu pensa al turnover in campionato: sabato potrebbe schierare Bonny ed Esposito; Verso Lazio-Udinese: Sarri studia il turnover, possibili volti nuovi in campo; Controcampo con Davide Sperati di Laziochannel.it: Esonerare Nicola è stato un errore. Lazio con la testa alla finale di Coppa Italia: vincerà la Cremonese e retrocede il Lecce; Sarri vuole tutti a disposizione per la finale di Coppa Italia: possibile turnover già da oggi. Lazio-Inter: Chivu prepara il turnover, le scelte prima della finale di Coppa ItaliaChivu sta ragionando sul turnover da attuare con la Lazio in campionato, visto che pochi giorni dopo si giocherà la finale di Coppa Italia ... spaziointer.it Inter, Chivu non fa turnover: solo tre titolari fuori con la LazioLe ultime Inter news in vista della Lazio. Poco turnover per Chivu in vista della Coppa Italia: riposano solo Dimarco, Zielinski e Thuram ... interlive.it La tensione sale al cuore del tifo biancoceleste. #lazionews #inter #Lazio #Inter #SerieA - facebook.com facebook Serie A, sabato all’Olimpico Lazio-Inter: ecco dove vederla in tv e streaming x.com