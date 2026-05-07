Lavori sull’autostrada A14 resta un solo cantiere

L’autostrada A14 presenta ancora un solo cantiere attivo, situato tra la costa fermana e ascolana. I lavori sono in corso in una zona compresa tra il Km 288 e il Km 296. Ieri si è verificato un tamponamento al Km 288, sulla carreggiata sud, a circa otto chilometri dal cantiere aperto. La strada rimane aperta al traffico, ma la presenza del cantiere è l’unico intervento visibile sulla tratta.

Fermo, 7 maggio 2026 – Il tamponamento avvenuto ieri al Km 288 sulla carreggiata sud dell’autostrada A 14, in comune di Pedaso, dista ben 8 chilometri dall’unico cantiere attivo lungo la tratta a cavallo fra la costa fermana ed ascolana. Il cantiere era stato sospeso qualche giorno prima di Pasqua, per facilitare il traffico in occasione delle festività ed è stato riaperto due giorni fa per continuare i lavori di sistemazione dopo i gravi danni che la galleria ‘Vinci’ subì il 5 aprile del 2024. Un incidente drammatico che vide coinvolti due mezzi pesanti e un pullman turistico straniero, che costò la vita all’autista del bus e il ferimento di 11 passeggeri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori sull’autostrada A14, resta un solo cantiere Notizie correlate Lavori sull'autostrada A14, 24 chilometri di coda in direzione sud tra Marche e AbruzzoSono ben 24 i chilometri di coda che attualmente si registrano sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, tra Pedaso e Giulianova e tra... Autostrada A14, lavori e chiusure nel tratto riminese: deviazioni e date dei cantieriSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di questa sera, martedì 14, alle 6 di mercoledì... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza in A14: chiuso lo svincolo per una notte; Autostrada A14, chiusa la stazione di Lanciano per lavori di ripristino dopo un incidente; Cantieri stradali, cosa succede dal 4 maggio a Bologna; Chiusura notturna al casello di Lanciano sull’A14 per lavori post incidente, orari e deviazioni. Lavori sull'autostrada A14, partono i rimborsi per i tratti con cantieri: ecco come ottenerli. Sconti proporzionali ai ritardiANCONA - Autostrade per l'Italia lancia nelle Marche una campagna per ricordare agli automobilisti che viaggiano sull'Autostrada A14 la possibilità di ottenere il rimborso del pedaggio nei tratti ... corriereadriatico.it A14 - Chiusura notturna tratto Pedaso-GrottammareSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti delle gallerie ?Grottammare?, ?San Cipriano?, ?Acquarossa?, ?Cupramarittima?, nella notte di oggi martedì 5 maggio, con ... veratv.it Tortoreto, non solo lungomare: lavori sulla riviera in vista dell’estate - facebook.com facebook