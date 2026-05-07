Lavori sull’autostrada A14 resta un solo cantiere

Da ilrestodelcarlino.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autostrada A14 presenta ancora un solo cantiere attivo, situato tra la costa fermana e ascolana. I lavori sono in corso in una zona compresa tra il Km 288 e il Km 296. Ieri si è verificato un tamponamento al Km 288, sulla carreggiata sud, a circa otto chilometri dal cantiere aperto. La strada rimane aperta al traffico, ma la presenza del cantiere è l’unico intervento visibile sulla tratta.

Fermo, 7 maggio 2026 – Il tamponamento avvenuto ieri al Km 288 sulla carreggiata sud dell’autostrada A 14, in comune di Pedaso, dista ben 8 chilometri dall’unico cantiere attivo lungo la tratta a cavallo fra la costa fermana ed ascolana. Il cantiere era stato sospeso qualche giorno prima di Pasqua, per facilitare il traffico in occasione delle festività ed è stato riaperto due giorni fa per continuare i lavori di sistemazione dopo i gravi danni che la galleria ‘Vinci’ subì il 5 aprile del 2024. Un incidente drammatico che vide coinvolti due mezzi pesanti e un pullman turistico straniero, che costò la vita all’autista del bus e il ferimento di 11 passeggeri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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