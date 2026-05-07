Domani alle 18, l’archeologo e giornalista Angelo Cimarosti riceverà il premio “Indagatore del mondo 2026” dalla Caritas urbinate. La cerimonia si svolgerà in una sede della città. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dall’organizzazione e quest’anno sarà consegnato a Cimarosti, noto per il suo lavoro nel campo dell’archeologia e del giornalismo. La premiazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione della cultura come strumento di riscatto sociale.

La cultura come motore di riscatto: verrà consegnato domani alle ore 18 al giornalista e archeologo Angelo Cimarosti (foto) il premio “ Indagatore del mondo 2026 “, attribuito annualmente dalla Caritas urbinate. Nella chiesa dei Cappuccini di Urbino, Cimarosti, fondatore e direttore della testata “Archaeoreporter“, verrà insignito del premio che da alcuni anni ha già visto protagonisti importanti nomi come Greta Cristini e don Antonio Coluccia, figure unite dal comune obiettivo di decifrare la complessità del nostro tempo attraverso l’impegno civile e culturale. "La scelta di premiare un divulgatore archeologico – spiega il direttore di Caritas Urbino Luigi Fedrighelli – nasce dalla convinzione che la povertà non sia solo mancanza di risorse, ma spesso privazione di partecipazione e bellezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’archeologo Cimarosti sarà premiato dalla Caritas urbinate

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