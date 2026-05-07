L’Aquila si prepara a incontrare il professor Cicalini, esperto nel campo della relazione tra mente e corpo. Durante l’appuntamento, si parlerà di come lo stress quotidiano possa influire sulla salute fisica e di quali tecniche pratiche si possano adottare per alleviarlo. L’evento offre l’opportunità di approfondire questo legame attraverso interventi e dimostrazioni dal vivo, con un focus su strumenti concreti e facilmente applicabili.

? Cosa scoprirai Come influisce lo stress quotidiano sulla tua salute fisica?. Quali tecniche pratiche può insegnare il professor Cicalini?. Perché il legame mente-corpo è fondamentale per il tuo benessere?. Come assicurarsi uno dei pochi posti disponibili in Piazzetta Alfieri?.? In Breve 9 maggio dalle 17 alle 19 presso lo studio Gea in piazzetta Alfieri 1. Iscrizioni tramite numero 3477564870 o modulo digitale Google Forms. Posti limitati per l'approfondimento sulla dimensione psicosomatica e gestione dello stress. Il prossimo 9 maggio, dalle ore 17 alle 19, lo studio associato Gea situato in piazzetta Alfieri 1 nel centro storico dell’Aquila ospiterà un incontro dedicato al tema della crescita personale attraverso strumenti pratici per la salute e il benessere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila scopre il legame mente-corpo: l’appuntamento con il prof. Cicalini

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