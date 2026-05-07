L' allenamento cardio è meglio farlo in quota

Negli ultimi tempi si è assistito a un aumento di interesse verso l’allenamento cardio in quota. Alcuni atleti di livello internazionale si sono allenati in ambienti di alta quota, come parte delle loro strategie di preparazione. Questi allenamenti coinvolgono esercizi cardiovascolari e corse in luoghi elevati, dove l’aria più rarefatta permette di migliorare le performance. Numerosi studi evidenziano come questa pratica possa influire sulla resistenza e sulla capacità aerobica degli atleti.

C'è un motivo se i campioni Eliud Kipchoge o Sabastian Sawe, che di recente ha abbattuto il muro delle 2 ore nella maratona di Londra, sono i più forti al mondo: entrambi arrivano dalla Rift Valley in Kenya, un altopiano diventato leggendario per essere la "fucina" dei più grandi fondisti della storia, situato ad oltre duemila metri di altezza sul livello del mare. E c'è un motivo se i migliori ciclisti del mondo - da Poga?ar a Vingegaard - costruiscono la loro stagione attorno a ritiri in quota. Quel motivo ha un nome preciso: ipossia. Meno ossigeno nell'aria, più adattamenti nel corpo. Una delle manipolazioni fisiologiche più potenti che esistano.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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