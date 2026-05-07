Recentemente è stato evidenziato un aumento del 28% nel settore della sicurezza domestica rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. I sistemi di allarme e videosorveglianza costituiscono attualmente il 28% del mercato, in crescita rispetto agli anni passati. In questo contesto, sono state analizzate anche le paure legate alla sicurezza, come l’harpaxofobia, e le misure da adottare in caso di furti in casa.

Dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano emerge che il comparto della sicurezza è in forte crescita: +28% rispetto al 2024, con i sistemi di allarme e videosorveglianza che oggi rappresentano il 28% del mercato. Eppure l’ harpaxofobia, ossia il timore di essere derubati e di vedere violato il proprio spazio sicuro, resta diffusa. I dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano. Come emerge da una ricerca dell’ Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, infatti, il comparto della sicurezza è in forte crescita: +28% rispetto al 2024, con i sistemi di allarme e videosorveglianza che oggi rappresentano il 28% dell’intero mercato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ladri in casa, sei cose da fare per difendersi. L’harpaxofobia e i rischi per la sicurezza domestica

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