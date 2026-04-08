In alcune aree del Nordest, il 71% delle persone intervistate si dice favorevole all’uso di armi per la difesa domestica, con una maggioranza di giovani tra questi. La questione sulla sicurezza in casa riaccende il dibattito pubblico in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino, dove si registra un aumento delle opinioni a favore di misure più rigorose per proteggersi dai furti e dalle intrusioni.

Torna a crescere la tensione dell’opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento intorno al tema della difesa all’interno della propria abitazione. Secondo i dati analizzati da Demos per l’Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, infatti, ben il 71% degli intervistati si dichiara oggi moltissimo o molto d’accordo con l’idea che, se una persona trova dei ladri in casa, abbia sempre il diritto di tutelarsi anche usando delle armi. Il valore attuale appare in netta risalita (+5 punti percentuali) rispetto al 66% rilevato lo scorso anno, tornando a eguagliare il dato registrato otto anni fa. Quali... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa, a favore delle armi per difendersi? A Nordest il 71% dice di sì (e la maggior parte sono giovani)

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