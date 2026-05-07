I Giovani Democratici hanno preso parola per chiedere maggiore visibilità e rispetto nel dibattito politico locale. In un comunicato, hanno affermato di non voler essere semplicemente uno sfondo, chiedendo di essere ascoltati e considerati. La voce si concentra sulla loro esperienza personale, sottolineando di essere l’unica segretaria comunale eletta attraverso il voto degli iscritti, e invitano a superare il silenzio che spesso avvolge le questioni giovanili.

"È tempo di dirlo con chiarezza: in questa città, l’unica segretaria comunale eletta democraticamente dal voto degli iscritti sono io. È un paradosso politico che non possiamo più ignorare e un peso che intendo reclamare con forza a nome di tutti i nostri militanti". È la presa di posizione di Federica Sacco (foto), segretaria comunale dei Giovani Democratici di Pisa, che torna sulle vicende del Pd pisano dopo il nuovo commissariamento seguito alle trattative fallite per individuare un candidato unitario in vista del percorso congressuale. Una spaccatura che ha portato, in meno di un anno, al secondo commissariamento della federazione provinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La voce dei Giovani Dem: "Non siamo scenografia. Basta silenzi, alziamo la testa"

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