israele ha paura della sumud per terra e per mare alziamo la voce

In acque internazionali, le forze israeliane hanno intercettato diverse barche civili e disarmate, considerandole minacce alla sicurezza. Questi episodi sono stati accompagnati da azioni di abbordaggio che, secondo le autorità israeliane, mirano a tutelare la sovranità del paese. Le operazioni sono state condotte in modo da impedire il passaggio di imbarcazioni considerate sospette, suscitando reazioni e critiche internazionali.

Ogni abbordaggio di barche pacifiche, civili, disarmate in acque internazionali è un atto di pirateria. Israele lo fa da decenni contro tutte le missioni umanitarie e politiche che hanno sfidato l’assedio illegale imposto sulla Striscia di Gaza. Stavolta ha superato se stesso: l’inseguimento e il rapimento di almeno 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e di centinaia di attivisti di tutto il mondo è avvenuto a 600 miglia dalle coste palestinesi, in pieno Mar Mediterraneo, a una manciata di miglia dalle acque europee. Tra loro anche il nostro giornalista, Andrea Sceresini, il che accresce ancora di più la nostra preoccupazione: sono in viaggio, lungo e forzato, per il porto israeliano di Ashdod e di loro non si hanno notizie.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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