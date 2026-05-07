Ha vinto, prendendosi sia il premio della giuria che quello del pubblico, ‘Beyond Silence’ di Marnie Blok. Ma a vincere è stato soprattutto il pubblico, mai così numeroso: l’edizione 2026, l’undicesima, dell’Ennesimo Film Festival che si è chiuso domenica sera a Fiorano con la premiazione, ha registrato infatti ben novemila persone divise negli oltre cinquanta appuntamenti proposti in otto giorni. Un successo senza precedenti, che conferma la statura di questo appuntamento capace di parlare a pubblici diversi, dal grande schermo alla realtà virtuale, dalla formazione con Ennesimo Academy agli eventi speciali con ospiti di rilievo nazionale e internazionale come, tra gli altri, Greta Scarano, Benedetta Porcaroli, Carolina Cavalli, Aesha Balaha, Claudio di Biagio e Carlo Cresto-Dina, il Teatro dei Venti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vittoria finale va a Marnie Blok. E’ record di pubblico

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