Milano Marathon è l' edizione del record di partecipanti! La vittoria va a Kibiwott

La Milano Marathon ha visto quest’anno un record di iscrizioni con oltre 15.000 partecipanti. La gara, alla sua ventiquattresima edizione, è stata organizzata da Rcs Sport & Events. Il vincitore è un atleta keniano, che ha concluso i circa 42 chilometri in 2 ore, 6 minuti e 36 secondi. La manifestazione si è svolta con una grande partecipazione e coinvolgimento di pubblico.

Milano va sempre più di corsa: lo conferma la sua maratona numero 24, come sempre organizzata da Rcs Sport & Events, per la terza volta consecutiva griffata Wizz Air. Oltre 15mila i partecipanti alla prova sui 42 km, un record, ai quali si sono aggiunti i 16mila della staffetta (4000 quartetti) e i circa 10mila che sabato hanno preso parte alla Family Run. Insomma: un successo di numeri e non solo. Anche il nuovo percorso, filante e veloce, con i primi 13 chilometri rivoluzionati rispetto al passato, supera l’esame a pieni voti. Al resto ci pensa il meteo, favorevole per tutti, con il cielo coperto e il termometro che alle 8.15, ora della partenza da corso Sempione, è intorno ai 12 gradi e un paio di ore più tardi, all’arrivo dei top runners in piazza Duomo, non supera i 15.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano Marathon, è l'edizione del record di partecipanti! La vittoria va a Kibiwott Milano Marathon, Cairo: "Sarà un anno record, tantissimi partecipanti dall'estero"Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, ha parlato a margine dell'evento di presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026. Brescia Art Marathon: la carica degli 8mila. Record di partecipanti alle corse “su misura”Brescia – Città invasa dal popolo della corsa ieri per la ventiquattresima edizione della Bossoni Brescia Art Marathon (Bam), un evento che ha...