LE PAGELLE Enrici decisivo Tutino spreca il match point
Enrici ha segnato il gol che ha cambiato il risultato, a causa di un errore difensivo avversario. L’Avellino ha mostrato una partenza difficile, ma ha trovato forza nel secondo tempo per recuperare terreno. Tuttavia, Tutino ha sprecato il match point con un’occasione sbagliata negli ultimi minuti. La squadra ha dimostrato determinazione, anche se non è riuscita a conquistare i tre punti. La partita si è conclusa con emozioni contrastanti per i tifosi.
Tempo di lettura: 4 minuti Partenza in salita, reazione d’orgoglio e rimpianti nel finale: l’Avellino vive una gara dai due volti, prima soffrendo l’intensità avversaria e poi trovando energie e carattere per rimettersi in carreggiata. Il gol subito a freddo complica i piani, ma la squadra non si disunisce e cresce alla distanza, spinta dalla personalità dei suoi uomini chiave. Restano alcune scelte discutibili e un’occasione clamorosa non sfruttata, ma la risposta nella ripresa lascia intravedere segnali incoraggianti. LE PAGELLE. Daffara 6,5. Nel primo tempo è chiamato subito a un intervento delicato su Rover, risposta pronta che evita un passivo ancora più pesante nei minuti iniziali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il Bisonte Firenze spreca il primo match point playoff: ko al tie break con BergamoIl Bisonte Firenze ha perso il primo match point playoff contro Bergamo, perdendo al tie break dopo aver avuto diverse occasioni di vittoria.
United Cup 2026, Italia eliminata: Cobolli spreca due match point, la Francia vola ai quartiL’Italia si è fermata ai quarti di finale della United Cup 2026, a Perth.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pisa-Milan, le pagelle dei rossoneri: Ricci decisivo, Modric eterno; Pisa-Milan, le pagelle dei rossoneri: Ricci decisivo, Modric eterno; Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita; Le pagelle. Decisivo il liscio di Primasso. E in attacco non si vede un tiro.
Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzitaAVELLINO-PESCARA: IL RISULTATO FINALE AVELLINO Daffara 5.5 - Poteva fare qualcosa di più sul gol di Brugman. Cancellotti 6 - Dopo neanche 6’ prende un giallo pesante. Bravo però poi a gestirlo nel cor ... msn.com
Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non mollaSuccede davvero di tutto a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri si aggiudicano 3-2 il derby d'Italia grazie al gol di ... msn.com
Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Como. #juvecomo #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook