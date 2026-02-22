le pagelle enrici decisivo tutino spreca il match point

Enrici ha segnato il gol che ha cambiato il risultato, a causa di un errore difensivo avversario. L’Avellino ha mostrato una partenza difficile, ma ha trovato forza nel secondo tempo per recuperare terreno. Tuttavia, Tutino ha sprecato il match point con un’occasione sbagliata negli ultimi minuti. La squadra ha dimostrato determinazione, anche se non è riuscita a conquistare i tre punti. La partita si è conclusa con emozioni contrastanti per i tifosi.