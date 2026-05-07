La Roma rompe gli indugi | prima offerta ufficiale per Giovanni Manna

La Roma ha presentato la sua prima offerta ufficiale per il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna. Dopo settimane di valutazioni, i Friedkin hanno deciso di accelerare i tempi e hanno fatto il primo passo concreto in questa direzione. La società giallorossa si sta concentrando sulla definizione del ruolo di responsabile dell’area tecnica, mentre le trattative continuano. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali sviluppi futuri o risposte del candidato.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La società giallorossa accelera i tempi sull’organizzazione del futuro. Dopo settimane si riflessioni intense i Friedkin hanno mosso i primi passi concreti verso la scelta del nuovo direttore sportivo della Roma. La prima scelta sarebbe quella di Giovanni Manna, attuale dirigente del Napoli, come probabile erede di Frederic Massara. Quest’ultimo pur essendo formalmente ancora in carica vede ormai i saluti a fine stagione sempre più vicini. La priorità passa quindi alla ricerca di una nuova guida per il mercato. Stando a quanto riportato da La Repubblica, negli ultimi giorni il contatto fra le due parti si sarebbe concretizzato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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