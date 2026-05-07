La proposta di Musk di un reddito universale di base? Vedremo da che parte andrà la storia

Recentemente si parla di una proposta di reddito universale di base avanzata da un imprenditore noto. La discussione si concentra sulle possibili implicazioni di questa idea e su come potrebbe influenzare il sistema economico. La storia ci ricorda come molte istituzioni siano nate e si siano consolidate nel tempo, ma non fornisce indicazioni certe su come andrà a finire questa proposta. Restano da vedere gli sviluppi futuri e le decisioni che prenderanno le istituzioni coinvolte.

La storia economica ci mostra come molte istituzioni siano sorte e poi si siano radicate stabilmente. Nel Novecento questo è il caso del sistema pensionistico pubblico. Nato nel 1919, il sistema della previdenza italiana si è consolidato e oggi assorbe una quota importante del reddito nazionale. L’introduzione del reddito universale di base, cioè di un reddito staccato dal lavoro, otterrà lo stesso successo diventando l’innovazione sociale più importante di questo secolo? La domanda non è banale. In un recente discorso l’oligarca miliardario Elon Musk ha proposto proprio l’introduzione di questo strumento per arginare la disoccupazione di massa che sarà, secondo la sua opinione, creata dall’imminente rivoluzione tecnologica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Elon Musk ha finalmente detto la verità sul Reddito Universale di Base

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