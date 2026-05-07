La Polizia setaccia parchi e stazione a Carpi identificate 111 persone

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in diversi parchi e presso la stazione ferroviaria di Carpi, identificando complessivamente 111 persone. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di verificare eventuali attività illegali e di garantire la sicurezza pubblica nella zona. Le autorità hanno intensificato i controlli sulle strade per prevenire furti, spaccio di droga e immigrazione clandestina.

Giornata di controlli a tappeto sulle strade di Carpi per prevenire e contrastare furti, spaccio di droga e immigrazione clandestina. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno messo in campo un massiccio servizio di pattugliamento straordinario che ha coinvolto diverse zone.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sicurezza, controlli della polizia in stazione: identificate 250 personeLa polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e al rafforzamento... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Polizia setaccia parchi e stazione a Carpi, identificate 111 persone; Stazioni, strade e parchi al setaccio. Sei posti di blocco: via ai controlli; San Marino-Festa dei Lavoratori venerdì primo maggio al Parco Ausa di Dogana; Asse del Sempione più sicuro con l’accordo tra le Polizie locali di 15 Comuni. Più polizia (anche a cavallo) nei parchi di Milano e controlli anti-scontri per il 25 AprileLe decisioni del comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano. Aumenterà l'uso delle pattuglie di polizia locale a cavallo reintrodotte (con polemiche) l'anno scorso ... milanotoday.it Leggi 'Operazione “Alto Impatto” nell’hinterland: la Polizia setaccia Arzano e Casandrino, pioggia di sanzioni e una denuncia' su Cronachedi.it - facebook.com facebook Controlli antidroga a Bari, la polizia setaccia centro e periferia x.com