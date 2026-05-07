L'Inter sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, concentrandosi su due aree chiave come difesa e centrocampo. Si parla di uno scambio tra i giocatori Koné e Frattesi, mentre Muharemovic sta salendo di ruolo nella linea difensiva. Questi movimenti sono al centro delle discussioni tra il club e gli osservatori, con l’obiettivo di migliorare l’organico in vista delle prossime competizioni.

di Alberto Petrosilli L’Inter dovrà rinforzarsi in difesa e a centrocampo in vista della prossima stagione: Koné e Muaremovic i nomi caldi. L’ Inter sta già pianificando le mosse per la stagione 2027. La Gazzetta dello Sport delinea gli scenari di un mercato interno che si preannuncia infuocato, tra scambi complessi e duelli per i migliori talenti della Serie A. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Mercato Inter tra difesa e centrocampo: il caso Koné-Frattesi e la sfida per Muharemovic. Le manovre. Uno dei temi più caldi riguarda il possibile scambio tra Davide Frattesi e Manu Koné della Roma. Sebbene l’idea sia tecnicamente valida, l’operazione è attualmente “in freezer”: molto dipenderà dal piazzamento finale dei giallorossi e dalla loro eventuale qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La nuova Inter tra difesa e centrocampo: scambio Koné Frattesi, in difesa sale Muharemovic

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