L'attore premio Oscar firma per Starman, un progetto sci-fi: oltre a tornare a spolverare sarcofagi con Rick O'Connell, Fraser si infila la tuta spaziale per una missione che promette di essere tutto tranne che una passeggiata scientifica. La "Brenaissance" ha preso una piega intergalattica: Brendan Fraser ha appena detto sì a Josh Wakely per guidare un nuovo film di fantascienza, Starman. Mentre il mondo aspetta di rivederlo correre nel deserto, lui decide di puntare verso Marte, interpretando un genio della tecnologia alle prese con un viaggio che, ovviamente, andrà storto. Un'agenda fitta per Brendan Fraser Secondo quanto ha spifferato Deadline, l'attore ha appena chiuso il contratto per Starman, un film di fantascienza scritto e diretto da Josh Wakely.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Brendan Fraser non si ferma con La Mummia 4: è già al lavoro con un'odissea su Marte, Starman

Notizie correlate

La mummia 4, i registi: "Il ritorno di Rachel Weisz e Brendan Fraser? A una condizione"Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno svelato il motivo che ha convinto le star de La mummia a fare ritorno nel nuovo capitolo del franchise.

Leggi anche: The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tornano le Cronache di Narnia: quando esce al cinema (e su Netflix) Il nipote del mago; A Darren Aronofsky il Pardo d'Onore del Locarno Film Festival 79; La Mummia Retrospettiva: l’inizio di un universo… e la sua fine; Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore a Locarno79.

Brendan Fraser non si ferma con La Mummia 4: è già al lavoro con un'odissea su Marte, StarmanL'attore premio Oscar firma per Starman, un progetto sci-fi: oltre a tornare a spolverare sarcofagi con Rick O'Connell, Fraser si infila la tuta spaziale per una missione che promette di essere tutto ... movieplayer.it

Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globe: l’ex presidente lo ha molestatoNel 2018 Fraser accusò pubblicamente Philip Berk, membro ed ex presidente della Hollywood Foreign Press, l’associazione che assegna i Golden Globe, di averlo palpeggiato durante un pranzo nel 2003. alfemminile.com

Domani sera, martedì 5 Maggio Ore 21.00: RENTAL FAMILY - Nelle Vite Degli Altri Genere: Commedia Durata: 103’ Regia di HIKARI con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Takehiro Hira TRAMA: Un attore americano alla ricerca di u - facebook.com facebook