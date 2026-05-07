La frenata di Trump | combattimenti finiti scorta navale fermata

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato tramite il suo account su Truth Social la sospensione del progetto chiamato Freedom, un'iniziativa volta a scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La decisione arriva dopo una serie di scontri e si accompagna al blocco della scorta navale, che era stata pianificata come misura di protezione. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori dettagli ufficiali.

La guerra grande Stop al fallimentare Project Freedom dopo sole 48 ore: c’è il testo di accordo tra Usa e Iran. Che riporta tutti a prima della guerra La guerra grande Stop al fallimentare Project Freedom dopo sole 48 ore: c’è il testo di accordo tra Usa e Iran. Che riporta tutti a prima della guerra Il presidente americano Donald Trump annuncia la sospensione del Project Freedom, il piano di scortare le navi fuori dallo Stretto di Hormuz, con il rituale messaggio su Truth Social. Trump scrive che, su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, il progetto viene sospeso temporaneamente. La sospensione, afferma il presidente americano, è finalizzata a verificare se l’accordo completo con l’Iran possa essere concluso, mantenendo il blocco in vigore.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Spari alla cena di Trump con i giornalisti, Presidente portato in salvo

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