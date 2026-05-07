La casa con gli allacciamenti abusivi e i due uomini con la droga | scattano denunce e sequestri

Durante un'operazione condotta dai carabinieri nella zona della stazione di Carnate, sono stati individuati allacciamenti abusivi alle utenze e due uomini trovati in possesso di droga. Sul posto sono intervenuti anche i cinofili di Casatenovo, che hanno partecipato ai controlli. Sono state effettuate denunce e sequestri di sostanze illegali e materiali collegati agli allacciamenti non autorizzati.