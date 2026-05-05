WWE | Kofi Kingston e Xavier Woods salutano la compagnia

Kofi Kingston e Xavier Woods, membri del tag team noto come New Day, hanno annunciato il loro addio alla WWE. La decisione arriva dopo gli ultimi tagli al personale che hanno coinvolto sia i performer che il personale dietro le quinte. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri dei due wrestler.

Dopo gli ultimissimi tagli al personale in WWE, che hanno interessato il comparto in-ring ma anche quello dietro le quinte, i nomi più sorprendenti sono sicuramente quelli del New Day, ovvero Kofi Kingston e Xavier Woods. Entrambi erano considerati come dei “lifers” nella federazione, ossia come quelle persone che sarebbero rimaste nella compagnia a vita avendone l’occasione, ma le volontà di TKO non hanno coinciso con quelle dei due wrestler, che hanno deciso di comune accordo di abbandonare la WWE a seguito di presunte divergenze sui termini contrattuali. A prescindere dal triste avvenimento, il loro licenziamento ha lasciato molti sgomenti, appunto considerando i tanti anni passati nella compagnia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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