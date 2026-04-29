Kings League la Zeta Como cala il poker contro i Gear 7

La Zeta Como di ZW Jackson ha vinto 4-0 contro i Gear 7 in una partita disputata oggi. La sfida si è conclusa nel secondo tempo, con i giocatori di Como che hanno segnato tutti i gol. Presenti sugli spalti, tra il pubblico, c’erano Melissa Satta e Luca Toni, che hanno assistito alla partita. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o interruzioni.

Como, 29 aprile – La Zeta Como di ZW Jackson cala il poker contro i Gear 7 chiudendo la sfida solamente nel secondo tempo davanti agli occhi di Melissa Satta e Luca Toni (i due frontman del team comasco). Nel corso dei 20' iniziali, infatti, per la prima volta nel secondo Split di Kings League, nessuna delle due squadre sblocca il match. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 10', Kean serve Ratti davanti al portiere avversario, ma la scivolata di Kabamba è determinante per evitare la conclusione verso lo specchio della porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, la Zeta Como cala il poker contro i Gear 7 Notizie correlate Leggi anche: Kings League, la Zeta Como vince ancora Kings League, Brocchi cade con la Zeta Como: ok i BigBro di FlorenziCologno Monzese, 15 aprile – La Zeta Como di Brocchi non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana contro gli Underdogs. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FC ZetaComo - Boomers | Highlights | Round 2 Streaming | DAZN IT; Kings League Lottomatica.sport, Alpak FC-Zeta Como da urlo! Sfida tra Dida e Abbiati e nuova tappa del concorso Fan of the Kings: Meet the Prince; Dida e Abbiati si raccontano alla Kings League; Kings League, Split 2: in tre già ai quarti, bene i Caesar. Il recap della nona giornata. Kings League, la Zeta Como cala il poker contro i Gear 7I ragazzi di ZW Jackson vincono davanti a Melissa Satta e Luca Toni contro i Pirati in un match che si accende solamente nella seconda frazione. sport.quotidiano.net Kings League, impresa Zeta Como: ko gli UnderdogsEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Vincenzo Corvino del Fasano esordisce in Kings League https://m.tuttocalciopuglia.com/serie-d/kings-league-corvino-del-fasano-esordisce-nella-competizione-subito-gol-per-lui-79572 - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com