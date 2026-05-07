Juventus | il club monitora le opportunità internazionali

Da ilprimatonazionale.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando diverse possibilità di mercato all'estero, senza ancora aver preso decisioni definitive. Tra i nomi più discussi nel panorama calcistico internazionale, Robert Lewandowski continua a essere uno dei giocatori più cercati, anche se non ci sono segnali che possa approdare alla squadra bianconera nel prossimo futuro. La società segue attentamente le operazioni sui trasferimenti e le potenziali opportunità di rafforzamento.

Robert Lewandowski resta uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, ma al momento il suo futuro sembra lontano dalla Juventus. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci attorno all’attaccante polacco dopo il viaggio in Italia del suo agente Pini Zahavi, protagonista di alcuni incontri con diversi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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