Juventus | il club monitora le opportunità internazionali

La Juventus sta valutando diverse possibilità di mercato all'estero, senza ancora aver preso decisioni definitive. Tra i nomi più discussi nel panorama calcistico internazionale, Robert Lewandowski continua a essere uno dei giocatori più cercati, anche se non ci sono segnali che possa approdare alla squadra bianconera nel prossimo futuro. La società segue attentamente le operazioni sui trasferimenti e le potenziali opportunità di rafforzamento.

Robert Lewandowski resta uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, ma al momento il suo futuro sembra lontano dalla Juventus. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci attorno all’attaccante polacco dopo il viaggio in Italia del suo agente Pini Zahavi, protagonista di alcuni incontri con diversi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il club monitora le opportunità internazionali MILAN PARMA 0-1 ALLEGRI A -10 DALL'INTER #seriea #milanparma #campionato #news #milan #Parma Notizie correlate Nunez Juventus, il club monitora l’attaccante uruguaiano ma l’operazione rimane complessa. Il motivodi Angelo CiarlettaNunez Juventus, il club monitora il centravanti uruguaiano ma l’operazione rimane complessa per questo motivo. Manna, un club di Serie A ci pensa: il Napoli monitora la situazioneDopo aver conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana da direttore sportivo degli azzurri, Manna potrebbe lasciare Napoli in estate. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A Women | Napoli-Juventus | Il tabellino; Calcio · Albo d'Oro Serie A: Elenco squadre completo con vincitori dello Scudetto; Juventus Business Club: networking ad alta quota a Sestriere; ?? Milan su Koné (Sassuolo) ma servono 35 milioni. Juve: piacciono Kim, Aké e Stones. Grimaldo Juve, il laterale in rotta con il Bayer Leverkusen rappresenta un’ottima occasione per l’estate: la Champions League sarà fondamentaleGrimaldo Juve, il laterale in rotta con il Bayer Leverkusen rappresenta un'ottima occasione per l'estate: la Champions League sarà fondamentale ... juventusnews24.com Jackson Juventus, il club bianconero continua a seguire il centravanti dopo il gradimento della scorsa estate. Ecco la situazioneJackson Juventus, il club bianconero continua a seguire il centravanti dopo il gradimento della scorsa estate. Ecco la situazione ... juventusnews24.com Intervistato da Eleven Sport Polonia è stato chiesto a Szczesny se avesse consigliato a Lewandowski di andare alla Juventus Il portiere polacco ironizzando ha detto "gli consiglierei di ritirarsi" perché quando Tek aveva optato per il ritiro è arrivata l'offerta de - facebook.com facebook Koopmeiners: Cessione o conferma Il bivio della Juve La palla passa a voi, popolo bianconero. La Juventus deve blindare Koopmeiners o è il momento giusto per monetizzare e investire su nuovi profili x.com