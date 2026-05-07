Juventus con Progetto Happiness per la salute mentale

La Juventus ha annunciato il lancio della terza edizione di “Stories of Strength”, un progetto dedicato alla sensibilizzazione sulla salute mentale. L'iniziativa viene presentata in occasione della Giornata internazionale della salute mentale e fa parte di un impegno più ampio dell'azienda nel sociale. Il progetto si concentrerà su attività e iniziative volte a promuovere il benessere psichico tra i giovani e gli utenti coinvolti.

Stories of Strength: la Juventus accende i riflettori sulla salute mentale con Progetto Happiness. In occasione della Giornata internazionale della salute mentale, la Juventus rinnova il suo impegno nel sociale lanciando la terza edizione di “ Stories of Strength“. Quest’anno, il club bianconero ha scelto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, con Progetto Happiness per la salute mentale JUVENTINITÀ: HO PIANTO all'Allianz Stadium per questa iniziativa Juventus e Progetto Happiness! Notizie correlate “Stories of Strength”: la Juventus rilancia il tema della salute mentale con la Première all’AllianzCurtis Jones Inter, apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio» Sassuolo, occhio al futuro di Kone!... SMILES, il progetto Erasmus+ che porta la salute mentale nelle scuole europeeFinanziato dal programma Erasmus+, il progetto SMILES ha lavorato in quattro Paesi europei (Bulgaria, Cechia, Spagna e Polonia) con un obiettivo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus e Progetto Happiness: Stories of Strength disponibile su YouTube e Juventus Play; Stories of Strength | La Juventus racconta la salute mentale attraverso le storie dei suoi tifosi; Stories of Strength, disponibile da oggi il documentario di Juventus e Progetto Happiness che trasforma la vulnerabilità in connessione; Stories of Strength continua: Juventus e Progetto Happiness accendono i riflettori sulle storie dei tifosi. Stories of Strength, disponibile da oggi il documentario di Juventus e Progetto Happiness che trasforma la vulnerabilità in connessioneDa oggi disponibile il documentario di Juventus e Progetto Happiness dedicato al benessere mentale e alla condivisione delle emozioni. bestmovie.it Juventus, Locatelli: Champions? Ecco cosa sarà determinante nelle prossime partiteManuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a margine dell'evento di presentazione di Stories of Strenght, realizzato dal club bianconero in collaborazione con Progetto Happiness. msn.com Best Movie. . La salute mentale, il senso di appartenenza e il coraggio di condividere la propria fragilità sono al centro della nuova edizione di Stories of Strength, il progetto realizzato da Juventus insieme a Giuseppe Bertuccio D’Angelo e Progetto Happiness - facebook.com facebook