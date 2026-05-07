JotDown | salva testi e link nelle Note Apple dalla barra dei menu

Recentemente è stato introdotto un metodo per salvare testi e link nelle Note Apple direttamente dalla barra dei menu, senza interrompere il flusso di lavoro. Questa funzione consente di evitare di aprire manualmente l'applicazione per annotare informazioni rapide. Un comando rapido specifico permette di catturare e archiviare contenuti in modo immediato, semplificando la gestione di appunti e riferimenti durante l’utilizzo del computer.

? Cosa scoprirai Come si evita di interrompere il flusso di lavoro aprendo Note?. Quale comando rapido permette di salvare testi e link istantaneamente?. Dove finiscono i dati salvati per essere sincronizzati su iPhone?. Perché questo strumento richiede almeno macOS 14 per funzionare?.? In Breve Comandi rapidi??J per attivare finestra e?S per salvare i contenuti.. Note salvate in cartella specifica con titolo basato su data e ora.. Requisito minimo macOS 14 per l'installazione e l'utilizzo del software.. Sincronizzazione automatica tramite iCloud su iPhone e iPad collegati.. Gli utenti Mac che utilizzano l’app Note di Apple possono ora velocizzare la gestione dei contenuti grazie a JotDown, un nuovo strumento gratuito che si integra direttamente nella barra dei menu del sistema operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JotDown: salva testi e link nelle Note Apple dalla barra dei menu Notizie correlate Note di amori sfumati: due testi per il teatro di Marguerite DurasNovecento francese «La musica», due testi teatrali mai tradotti prima in italiano, da cui l'autrice trasse uno dei suoi più noti film: edito da... Dalla cura meticolosa dei testi alla manipolazione dei suoni, ecco come l’evoluzione tecnologica ha fornito ai malintenzionati strumenti inediti per rendere credibile ogni comunicazione, ogni immagine e ogni richiesta di contattoIl mondo delle truffe online evolve velocemente e ad aiutare i malintenzionati oggi c’è un nuovo strumento: l’Intelligenza Artificiale.